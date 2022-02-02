Спровоцировавшего ДТП депутата Верховной Рады Украины Александра Трухина исключили из партии «Слуга народа». Об этом 2 февраля сообщила председатель политсилы Елена Шуляк в своем Facebook

«Это означает прекращение его полномочий как председателя Полтавской областной организации партии. Партия также призывает фракцию "Слуги народа" в Верховной Раде как можно быстрее собрать заседание и рассмотреть инцидент с участием Александра Трухина для принятия решения», — написала Шуляк.

В МВД опровергли покрывательство депутата Рады, устроившего ДТП © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Ирина Венедиктова «без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство», так как речь уже идёт не только об участии в ДТП.

«Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ», — уточнила Венедиктова.

В августе Audi Александра Трухина на трассе под Киевом врезалось в Ford, а затем совершило наезд на Daewoo. В результате пострадали шесть человек, включая двоих детей. Трухин утверждает, что автомобилем управлял его водитель, однако в Нацполиции располагают записью, на которой видно, что за рулем сидит сам нардеп. Расследование инцидента заглохло, а от должности Трухина так и не отстранили.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона сказал, что «ничего страшного нет, это обычное ДТП». Только 2 февраля Арахамия заявил, что всей партии стыдно за Трухина, и отметил, что нардепу не место в политсиле.