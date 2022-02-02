По обвинению в подготовке массовых беспорядков в Киеве задержан бывший участник т.н. АТО в Донбассе Александр Иванов. Об этом сообщил Telegram-канал «Ґрати» 1 февраля

«Прокурор Павел Иванин просил суд арестовать его без возможности выйти под залог. Судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая удовлетворила ходатайство полностью и отправила Иванова в СИЗО», — рассказали в Telegram-канале.

Сообщается, что Иванову 30 лет, сейчас он тренер в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Десантник», является бывшим участник АТО.

При этом сам Иванов отрицает причастность к организации беспорядков в Киеве. В комментарии журналистам он заявил, что в организации беспорядков участвовал лидер праворадикального движения «Традиция и порядок» Богдан Ходаковский.

Ранее по делу о подготовке массовых беспорядков в Киеве и других городах был задержан экс-сотрудник полиции полковник Юрий Голубан.

В конце прошлой недели, 30 января Нацполиция Украины сообщила о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины. Согласно полиции, в Киеве и еще четырех областях Украины планировались провокации с целью устроить жесткие противостояния с силовиками и «раскачать и дестабилизировать ситуацию в стране».