По данным Службы безопасности, было открыто уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По версии следствия, отдельные должностные лица горно-обогатительных предприятий умышленно занижали налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами, что привело к непоступлению средств в госбюджет Украины. В Бюро экономической безопасности уточнили, что в период с 2018 по 2020 год они уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн (почти 49 млрд руб.), чем нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.
Для установления всех фактов было получено разрешение на санкционированные осмотры месторождений, складских помещений и производственных мощностей, а также на проведение обысков административных зданий.
«Метинвест» — горно-металлургическая группа компаний, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Более 70% акций компании принадлежит Ринату Ахметову.
Накануне «Метинвест» сообщил об обысках и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.