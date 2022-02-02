Следственно-оперативная группа из сотрудников Офиса генпрокурора, Бюро экономической безопасности и Службы безопасности Украины 1 февраля провела обыски на нескольких горно-обогатительных предприятиях компании «Метинвест» в Кривом Роге, сообщили в пресс-службе СБУ

Кризис на дворе. «Метинвест» Ахметова оставил своих сотрудников без новогодних корпоративов © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

По версии следствия, отдельные должностные лица горно-обогатительных предприятий умышленно занижали налоговые обязательства по рентной плате за пользование недрами, что привело к непоступлению средств в госбюджет Украины. В Бюро экономической безопасности уточнили, что в период с 2018 по 2020 год они уклонились от уплаты налогов на сумму около 18 млрд грн (почти 49 млрд руб.), чем нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

Для установления всех фактов было получено разрешение на санкционированные осмотры месторождений, складских помещений и производственных мощностей, а также на проведение обысков административных зданий.

«Метинвест» — горно-металлургическая группа компаний, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Более 70% акций компании принадлежит Ринату Ахметову.

Накануне «Метинвест» сообщил об обысках и заявил о давлении со стороны силовых структур. В компании утверждают, что правоохранительные органы фактически присвоили себе функцию налоговой службы, пытаясь в обход налогового законодательства установить дополнительные налоговые обязательства для бизнеса.