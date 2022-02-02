Уголовное дело по ДТП с участием депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Трухина должно вести Госбюро расследований, а МВД добросовестно выполнило работу, и глава ведомства Денис Монастырский непричастен к покрывательству депутата. Об этом написала пресс-служба МВД в Facebook 2 февраля

В МВД Украины пояснили, что в ходе следствия полицией были получены факты, которые свидетельствовали, что за рулем автомобиля «Ауди» мог быть депутат Верховной Рады, поэтому уголовное производство было передано Нацполиции и Государственному бюро расследований. Главу МВД заподозрили в покрывательстве депутата Рады © Facebook, Денис Монастырский

«Отмечаем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности», — сообщила пресс-служба МВД.

ДТП с депутатом от партии «Слуга народа» Александром Трухиным произошло в августе 2021 года. В аварии пострадало шесть человек, в том числе двое детей.

Трухин пытался скрыть свою причастность к аварии. На видео, обнародованном 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП. Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование, попросил правоохранителя «тихонько уйти» с ним в лес, где предложил ему взятку и заявил, что позвонит главе МВД.