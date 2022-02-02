В МВД Украины пояснили, что в ходе следствия полицией были получены факты, которые свидетельствовали, что за рулем автомобиля «Ауди» мог быть депутат Верховной Рады, поэтому уголовное производство было передано Нацполиции и Государственному бюро расследований.
«Отмечаем, что все попытки представлять суть дела так, что якобы народный депутат Украины А. Трухин о чем-то пытался "договориться" с министром внутренних дел Украины, не соответствуют действительности», — сообщила пресс-служба МВД.
ДТП с депутатом от партии «Слуга народа» Александром Трухиным произошло в августе 2021 года. В аварии пострадало шесть человек, в том числе двое детей.
Трухин пытался скрыть свою причастность к аварии. На видео, обнародованном 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП. Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование, попросил правоохранителя «тихонько уйти» с ним в лес, где предложил ему взятку и заявил, что позвонит главе МВД.