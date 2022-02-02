Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского достаточно высокий даже без мобилизации электората, что в настоящее время дает основания для предположения его победы во втором туре президентских выборов абсолютно у всех кандидатов. Об этом 1 февраля заявил украинский политолог Алексей Буряченко в эфире телеканала UkrLive

«Даже те рейтинги "Слуги народа", которые сейчас показывают, это без мобилизации [электората]. То есть, это неплохие рейтинги. А если говорить про рейтинг самого Зеленского, то в принципе все исследовательские кампании показывают одно, что альтернативы Зеленскому во втором туре нет. Он выигрывает абсолютно всех кандидатов», — заявил он.

Ранее Буряченко отметил, что не совсем корректно анализировать «расклады парламентских и президентских выборов» по социологическим исследованиям, которые прогнозируются только через два года. Но при этом эксперт отметил ситуативный рост рейтинга пятого президента Петра Порошенко за счет угольного дела.

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Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мысль, что мэр Киева Виталий Кличко может победить на президентских выборах, если окажется во втором туре с Зеленским. При этом политолог Ростислав Балабан считает, что команда Зеленского пробует загнать Порошенко с помощью угольного дела, чтобы он «выдохся» перед следующей президентской гонкой.