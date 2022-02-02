«Даже те рейтинги "Слуги народа", которые сейчас показывают, это без мобилизации [электората]. То есть, это неплохие рейтинги. А если говорить про рейтинг самого Зеленского, то в принципе все исследовательские кампании показывают одно, что альтернативы Зеленскому во втором туре нет. Он выигрывает абсолютно всех кандидатов», — заявил он.

Ранее Буряченко отметил, что не совсем корректно анализировать «расклады парламентских и президентских выборов» по социологическим исследованиям, которые прогнозируются только через два года. Но при этом эксперт отметил ситуативный рост рейтинга пятого президента Петра Порошенко за счет угольного дела.

На Украине психоз, Зеленский на грани нервного срыва: военный эксперт Евсеев
На Украине психоз, Зеленский на грани нервного срыва: военный эксперт Евсеев
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Со второй попытки Порошенко избрали меру пресечения в виде запрета на выезд за границу.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мысль, что мэр Киева Виталий Кличко может победить на президентских выборах, если окажется во втором туре с Зеленским. При этом политолог Ростислав Балабан считает, что команда Зеленского пробует загнать  Порошенко с помощью угольного дела, чтобы он «выдохся» перед следующей президентской гонкой.    