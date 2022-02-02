«Даже те рейтинги "Слуги народа", которые сейчас показывают, это без мобилизации [электората]. То есть, это неплохие рейтинги. А если говорить про рейтинг самого Зеленского, то в принципе все исследовательские кампании показывают одно, что альтернативы Зеленскому во втором туре нет. Он выигрывает абсолютно всех кандидатов», — заявил он.
Ранее Буряченко отметил, что не совсем корректно анализировать «расклады парламентских и президентских выборов» по социологическим исследованиям, которые прогнозируются только через два года. Но при этом эксперт отметил ситуативный рост рейтинга пятого президента Петра Порошенко за счет угольного дела.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Со второй попытки Порошенко избрали меру пресечения в виде запрета на выезд за границу.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мысль, что мэр Киева Виталий Кличко может победить на президентских выборах, если окажется во втором туре с Зеленским. При этом политолог Ростислав Балабан считает, что команда Зеленского пробует загнать Порошенко с помощью угольного дела, чтобы он «выдохся» перед следующей президентской гонкой.