«Есть вопрос мобилизации электората. Сейчас мы видим мобилизованный электорат только у единственной политической силы и это "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Это в свете событий по уголовному производству по закупке угля… Поэтому действительно электорат Порошенко сейчас максимально мобилизован. Поэтому есть какие-то ситуативные увеличения его рейтингов. Но есть же и противовес в этом вопросе. Как только Порошенко начнет давать ответы на все неудобные вопросы на судебном процессе, я не уверен, что эти высокие рейтинги останутся», — заявил он.
По его словам, если за счет мобилизации электората есть какие-то незначительные увеличения рейтинга Порошенко, то «потом будет значительное уменьшение этих рейтингов».
Также он отметил, что не совсем корректно анализировать «расклады парламентских и президентских выборов» по социологическим исследованиям, которые прогнозируются только через два года.
Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Со второй попытки Порошенко избрали меру пресечения в виде запрета на выезд за границу.