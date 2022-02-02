Увеличение рейтинга партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» будет происходить ровно до неудобных вопросов к пятому президенту во время судебных заседаний по угольному делу, а потом он резко пойдет вниз. Об этом 1 февраля заявил украинский политолог Алексей Буряченко в эфире телеканала UkrLive

«Есть вопрос мобилизации электората. Сейчас мы видим мобилизованный электорат только у единственной политической силы и это "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Это в свете событий по уголовному производству по закупке угля… Поэтому действительно электорат Порошенко сейчас максимально мобилизован. Поэтому есть какие-то ситуативные увеличения его рейтингов. Но есть же и противовес в этом вопросе. Как только Порошенко начнет давать ответы на все неудобные вопросы на судебном процессе, я не уверен, что эти высокие рейтинги останутся», — заявил он.

По его словам, если за счет мобилизации электората есть какие-то незначительные увеличения рейтинга Порошенко, то «потом будет значительное уменьшение этих рейтингов».

Партия Порошенко почти на 7% опережает «Слугу народа» Зеленского © "Рейтинг"

Порошенко подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из ЛДНР в 2014 году. Со второй попытки Порошенко избрали меру пресечения в виде запрета на выезд за границу.