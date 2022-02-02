«Вижу, что инстаграм ограничивает посты с тематикой политики. Сам от нее клятой ограничился бы и отгородился… — и от политики, и от войны… кабы она не лезла в нашу жизнь. Ну да нам не привыкать. Делай то, что должен! И сегодня улыбаюсь незаметно, про себя», — написал Аваков.
Пользователи в комментариях похвалили новую прическу экс-министра и его внешний вид в целом, попросили научить так же «загадочно улыбаться».
«Нам тут нужны красивые мужчины как вы, а не политика, «Вроде бы причёска та же, но стало ещё лучше!», «Научите так же улыбаться», «Стильно выглядите», — написали они.
В канун новогодних праздников бывший глава МВД порадовал подписчиков в Instagram новым фото и показал, как проводит праздники в Италии. В комментарии один из пользователей назвал Авакова зайчиком, на что он ответил: «Хорошо, хоть не пупсик».