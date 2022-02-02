Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 1 февраля опубликовал в своем Instagram новый снимок, который «засыпали» комментариями

Аваков призвал оппозицию сплотиться вокруг Зеленского © пресс-служба А.Авакова

Пользователи в комментариях похвалили новую прическу экс-министра и его внешний вид в целом, попросили научить так же «загадочно улыбаться».

«Нам тут нужны красивые мужчины как вы, а не политика, «Вроде бы причёска та же, но стало ещё лучше!», «Научите так же улыбаться», «Стильно выглядите», — написали они.

В канун новогодних праздников бывший глава МВД порадовал подписчиков в Instagram новым фото и показал, как проводит праздники в Италии. В комментарии один из пользователей назвал Авакова зайчиком, на что он ответил: «Хорошо, хоть не пупсик».