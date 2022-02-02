Глава МВД Украины Денис Монастырский видел видео ДТП, которое совершил депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Трухин, и не отреагировал на него. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники

Издание сообщило, что глава МВД Денис Монастырский видел видео ДТП с участием Трухина, записанного на нагрудные камеры полицейских. Зеленскому припомнили смех над ДТП со «слугой народа» © president.gov.ua

Отмечается, что при этом он никак не отреагировал на информацию, по сути участвуя в покрывательстве виновного.

ДТП с депутатом от партии «Слуга народа» Александром Трухиным произошло в августе 2021 года. В аварии пострадало шесть человек, в том числе двое детей.

Трухин пытался скрыть свою причастность к аварии. На видео, обнародованном 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП. Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование, попросил правоохранителя «тихонько уйти» с ним в лес, где предложил ему взятку и заявил, что позвонит главе МВД.

После публикации скандальных подробностей ДТП глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что Трухина надо исключить из партии.