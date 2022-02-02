Издание сообщило, что глава МВД Денис Монастырский видел видео ДТП с участием Трухина, записанного на нагрудные камеры полицейских.
Отмечается, что при этом он никак не отреагировал на информацию, по сути участвуя в покрывательстве виновного.
ДТП с депутатом от партии «Слуга народа» Александром Трухиным произошло в августе 2021 года. В аварии пострадало шесть человек, в том числе двое детей.
Трухин пытался скрыть свою причастность к аварии. На видео, обнародованном 1 февраля, зафиксированы первые моменты после ДТП. Трухин отказался проходить медицинское освидетельствование, попросил правоохранителя «тихонько уйти» с ним в лес, где предложил ему взятку и заявил, что позвонит главе МВД.
После публикации скандальных подробностей ДТП глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что Трухина надо исключить из партии.