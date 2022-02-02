Опровержение слов секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о невозможности выполнения Минских соглашений недостаточно со стороны Офиса президента страны. Об этом 1 февраля заявил политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире телеканала UkrLive

«Где же позиция власти по отношению к заявлениям Данилова? Пока что только от партии Виктора Медведчука я услышал предложения его уволить. И в принципе это все справедливо. Потому что Данилов это должностное лицо. Поэтому у меня вопрос — где реакция власти на слова Данилова? Потому что то, что сегодня было там сейчас опровержение определенное со стороны Банковой, это правильно, но этого мало. Потому что фактически, если мы говорим о выход из "Минска", мы обнуляем ситуацию и возвращаемся в точку ноль», — заявил он.

Накануне Данилов заявил, что выполнение Минских соглашений для Украины опасно и может привести к плохим для страны последствиям.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что считает минские договорённости «рамочным соглашением», а слова Данилова назвал «публицистическим стилем».

«Минск» невыполним. Украина отказывается от соглашений по Донбассу © AP, Efrem Lukatsky

Российскую делегацию в Париже представил замглавы Администрации президента Дмитрий Козак. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что участники «нормандского формата» задекларировали разногласия в выполнении Минских соглашений, однако решили работать над их выполнением. Следующая встреча планируется в Берлине.