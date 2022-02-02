Украинцы все еще не дошли до точки кипения, чтобы сформировать запрос на новую власть. Об этом 1 февраля заявил украинский политолог Алексей Буряченко в эфире телеканала UkrLive

«Запроса в обществе, насколько мы ориентируемся по социологическим исследованиям, на досрочные и парламентские, и президентские выборы на сегодня просто нет. То есть, нет той критической точки, когда люди хотят перезагрузить власть. То есть власть на самом деле оставляет за собой достаточно большую легитимность», — заявил он.

Шизофрения в Раде. Что Зеленский рассказал депутатам © пресс-служба президента Украины

Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мысль, что мэр Киева Виталий Кличко может победить на президентских выборах, если окажется во втором туре с Зеленским.

При этом политолог Ростислав Балабан считает, что команда Зеленского пробует загонять пятого президента Петра Порошенко с помощью угольного дела, чтобы он «выдохся» перед следующей президентской гонкой.