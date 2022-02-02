«Запроса в обществе, насколько мы ориентируемся по социологическим исследованиям, на досрочные и парламентские, и президентские выборы на сегодня просто нет. То есть, нет той критической точки, когда люди хотят перезагрузить власть. То есть власть на самом деле оставляет за собой достаточно большую легитимность», — заявил он.
Также он отметил, что не совсем корректно анализировать «расклады парламентских и президентских выборов» по социологическим исследованиям, которые прогнозируются только через два года.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник выразил мысль, что мэр Киева Виталий Кличко может победить на президентских выборах, если окажется во втором туре с Зеленским.
При этом политолог Ростислав Балабан считает, что команда Зеленского пробует загонять пятого президента Петра Порошенко с помощью угольного дела, чтобы он «выдохся» перед следующей президентской гонкой.