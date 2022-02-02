Украинским правоохранителям дали команду не препятствовать радикалам, поскольку они, очевидно, совершают прямые правонарушения возле последнего работающего оппозиционного украинского телеканала. Об этом 1 февраля рассказал юрист Ростислав Кравец в эфире телеканала «Наш»

Вечером во вторник 1 февраля около сотни представителей «Национального корпуса» пикетировали студию телеканала «Наш» с обвинениями в пророссийских взглядах. Радикально настроенные лица испортили рекламный баннер с логотипом телеканала, наклеив на него эмблему российской армии.

По словам Кравца, согласно законодательству Украины радикалы должны были быть задержаны за провокации и порчу имущества телеканала. Испанская газета рассказала о «щенках» украинских нацистов © gdb.rferl.org

«То, что они пытаются сделать, навешивая какие-то непонятные внешние конструкции какого-нибудь телеканала или какие-то высказывания, как минимум — это хулиганство. Правоохранители должны вмешаться. В связи с тем, что правоохранители ничего не делают, я хочу отметить, что им просто дали команду этого не делать. Фактически все эти действия происходят под контролем полиции и по их указанию», — рассказал Кравец.

Год назад президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о блокировке оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. После его указа они прекратили вещание.

В августе совет без решения суда ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главного редактора Игоря Гужвы. По мнению журналиста, портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.

В декабре прошлого года на сайте Офиса президента Украины был обнародован указ. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет. Мотивационная часть в документах отсутствует.