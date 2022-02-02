Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на помощь предпринимателей в силовом противостоянии в случае эскалации в Донбассе, поскольку их моральный и патриотический дух подавлен тарифным уничтожением. Об этом 1 февраля лидер движения «SaveФОП» Сергей Доротич заявил в эфире телеканала UkrLive

«Я с разочарованием должен констатировать, что люди среди нашего сообщества отчаявшиеся. И если не дай бог будет какая-то агрессия не важно, с какой стороны, того подъема патриотизма среди микропредпринимателей мы точно не почувствуем. Потому что те микропредприниматели поняли, что они не нужны этому государству», — заявил он.

Кроме того Доротич отметил, что среди тех, кто погиб в расстреле на Майдане в 2014 году было 32 предпринимателя, которые, по его словам, боролись за лучшее будущее.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинские власти намеренно уничтожают малый и средний бизнес, чтобы увеличить прибыль олигархических монополистов и удержаться с их помощью на плаву.

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После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полицией. Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих. Со второй попытки им удалось захватить сцену, с которой организаторы акции координировали действия своих сторонников.