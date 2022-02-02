«Я с разочарованием должен констатировать, что люди среди нашего сообщества отчаявшиеся. И если не дай бог будет какая-то агрессия не важно, с какой стороны, того подъема патриотизма среди микропредпринимателей мы точно не почувствуем. Потому что те микропредприниматели поняли, что они не нужны этому государству», — заявил он.
Кроме того Доротич отметил, что среди тех, кто погиб в расстреле на Майдане в 2014 году было 32 предпринимателя, которые, по его словам, боролись за лучшее будущее.
Ранее политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что украинские власти намеренно уничтожают малый и средний бизнес, чтобы увеличить прибыль олигархических монополистов и удержаться с их помощью на плаву.
Украинские предприниматели бастуют с 2020 года. В конце января, сторонники движения «saveФОП» (ФОП — физическое лицо-предприниматель) вышли на очередной митинг и шествие в Киеве. Они потребовали отсрочки закона о введении обязательных кассовых аппаратов и смягчения карантинных мер.
После марша по центру украинской столицы собравшиеся предприняли попытки ворваться в здание парламента, однако все входы и выходы были блокированы полицией. Вскоре правоохранители начали задерживать протестующих. Со второй попытки им удалось захватить сцену, с которой организаторы акции координировали действия своих сторонников.