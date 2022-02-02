Украинская певица София Ротару переболела коронавирусом. Об этом она рассказала в своем Instagram 1 февраля

Ротару отметила, что тяжело перенесла коронавирусную инфекцию. Она опубликовала в записи фото времен своей молодости, в шубе и пуховом платке. «Со слезами на глазах»: племянница Ротару сделала громкое заявление © Instagram, sonyakayofficial

«Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы… Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной!» — написала певица.

В комментариях пользователи сети пожелали Ротару здоровья, к ним присоединились Максим Галкин и Николай Басков.

Штамм коронавируса омикрон появился в ЮАР и стал стремительно распространяться во всех странах. Специалисты отмечают более легкое течение заболевания при заражении омикроном, однако предупреждают, что его нельзя считать безобидным. Лечение рекомендуется проводить как при ОРВИ и ни в коем случае не принимать антибиотики без назначения врача.