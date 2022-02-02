Украинские власти пытаются найти альтернативу НАТО, выбирая идею с тройственным военно-политическим союзом Киева, Варшавы и Лондона. Об этом 1 февраля заявил политический эксперт Михаил Чаплыга в эфире телеканала UkrLive

«Можно а-ля под зонтиком Британии построить такой треугольник вне НАТО и при этом подразумевать военное сотрудничество и официально его не прописывать. В принципе альтернатива. То есть вроде бы и не НАТО, а с другой стороны вроде и под зонтиком Британии. Это получается а-ля восточно-европейский AUKUS они хотят сделать здесь… Новые смотрящие. Тут все очень просто», — рассказала эксперт.

Ранее политолог-международник Юлия Осмоловская заявила, что обычно, если оглашается создание военно-политического альянса, это делают не министры иностранных дел, а первые лица. Поэтому, по ее мнению, заявления не являются серьезными.

Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру Бориса Джонсона на Украину состоялся 1 февраля. Кроме Джонсона, в этот день в Киеве планировалось присутствие министра обороны Британии Лиз Трасс, однако накануне вечером она сообщила в Twitter, что заболела коронавирусом. В тот же день на Украине находился премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что Киев, Варшава и Лондон работают над созданием трехстороннего политического союза. Ожидалось, что официально об инициативе будет объявлено на следующий день. Однако, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, оглашение перенесли из-за болезни Трасс. В совместном заявлении Джонсона и Зеленского по итогам их встречи говорится, что стороны договорились работать над укреплением безопасности Украины, в том числе, энергетической.