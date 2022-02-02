Вторые лица государств не объявляют о таких важных вещах, как создание военно-политического союза, если речь идет о серьезности намерений. Об этом 1 февраля заявила политолог-международник Юлия Осмоловская в эфире телеканала UkrLive

«Есть несколько предостережений. Во-первых, эта идея союза, во всяком случае, в наших медиа возникла после того, как госсекретарь иностранных дел Британии (глава МИД — ред.) в Австралии заявила о том, что мы строим более тесные отношения с Украиной и Польшей. У нас возникла интерпретация того, что речь идет об альянсе. Альянс — это уже более обязывающая категория и я не уверенна, что сегодня Британия готова уже предлагать что-то по примеру альянса. Хотя есть внутренние факторы для того же [премьера Бориса] Джонсона, почему именно сейчас он очень заинтересован быть активно привлеченным», — рассказала эксперт.

Также она заявила, что обычно, если оглашается создание военно-политического альянса, это должны делать не министры иностранных дел, а первые лица.

Визит премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину состоялся 1 февраля. Кроме Джонсона, в этот день в Киеве планировалось присутствие министра обороны Британии Лиз Трасс, однако накануне вечером она сообщила в Twitter, что заболела коронавирусом. В тот же день на Украине находился премьер Польши Матеуш Моравецкий. Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля заявил, что Киев, Варшава и Лондон работают над созданием трехстороннего политического союза. Ожидалось, что официально об инициативе будет объявлено в среду. Однако, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, оглашение перенесли из-за болезни Трасс. В совместном заявлении Джонсона и Зеленского по итогам их встречи говорится, что стороны договорились работать над укреплением безопасности Украины, в том числе, энергетической.