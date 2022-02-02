Президент США Джо Байден готов и открыт к новым переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным по безопасности. Об этом 1 февраля в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

Байден оценил недавний разговор с Зеленским © REUTERS, Kevin Lamarque

«Президент, безусловно, продолжает оставаться открытым для этого. Если будет решение, что это надлежащий и наиболее конструктивный шаг на перспективу», — указала она.

Псаки подчеркнула, что США полностью готовы к продолжению дипломатического взаимодействия с Москвой по европейской безопасности, однако Вашингтон еще не знает, какие решения примет президент России Владимир Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский и американский лидеры сами решат, нужно ли будет им проводить личный контакт после переговоров представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне. Таким образом пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос, есть ли необходимость в новом контакте глав государств после получения ответа США на предложения России по гарантиям безопасности.