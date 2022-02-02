Британский премьер Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев на переговоры с Зеленским.
«Премьер-министр отметил непоколебимую преданность Соединенного Королевства суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Соединенное Королевство стоит бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии, которая продолжается и представляет угрозу миру и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок», — говорится в заявлении.
Также Зеленский и Джонсон пообещали России «жесткие гуманитарные последствия» в случае дальнейшего вмешательства в ситуацию на Украине.
Кроме того, Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи от Великобритании в 88 млн фунтов стерлингов (около 119 млн долларов) для поддержки усилий Украины по развитию устойчивости и сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах по созданию альянса Великобритании, Польши и Украины. Он пояснил, что страны намерены совместно укреплять безопасность и развивать торговлю.