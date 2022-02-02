В совместном заявлении по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о поддержке Украины «перед лицом российской агрессии». Текст приводится на сайте Офиса президента Украины

Британский премьер Борис Джонсон 1 февраля прилетел в Киев на переговоры с Зеленским. Прерванный пакт. Украина, Польша и Великобритания отложили создание «УПА» © коллаж Украина.Ру

«Премьер-министр отметил непоколебимую преданность Соединенного Королевства суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Соединенное Королевство стоит бок о бок с Украиной перед лицом российской агрессии, которая продолжается и представляет угрозу миру и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок», — говорится в заявлении.

Также Зеленский и Джонсон пообещали России «жесткие гуманитарные последствия» в случае дальнейшего вмешательства в ситуацию на Украине.

Кроме того, Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи от Великобритании в 88 млн фунтов стерлингов (около 119 млн долларов) для поддержки усилий Украины по развитию устойчивости и сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о планах по созданию альянса Великобритании, Польши и Украины. Он пояснил, что страны намерены совместно укреплять безопасность и развивать торговлю.