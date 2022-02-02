Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля ввел в действие решение СНБО в сфере кибербезопасности, указ опубликован на сайте президента

Указом вводится в действие решение СНБО от 30 декабря 2021 года о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины. Выполнение указа возложено на Кабинет министров с участием СБУ, Службы внешней разведки и Национального института стратегических исследований.

Стратегия содержит рекомендации по развитию национальной системы защиты Украины от киберугроз, перечень вызовов и угроз в сфере кибербезопасности, стратегические и приоритетные цели при обеспечении кибербезопасности. Хакерская атака на правительственные ресурсы Украины: Тройная провокация против России © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В стратегии кибербезопасности Украины Россия названа «одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности». В документе утверждается, что Россия «реализует деструктивные действия в киберпространстве и информационно-психологические операции в гибридной войне против Украины».

В январе украинские министерства атаковали хакеры — они разместили на сайтах предупреждение об утечке персональных данных и заявили, что это «месть за Волынь». На Украине без каких-либо доказательств заявили о «российском следе» в кибератаке.