Экономист Юрий Атаманюк 1 февраля в эфире телеканала «НАШ» заявил, что энергетическое развитие Украины крайне негативно скажется на Польше

«Украина стала лидером Европы»: Делягин предсказал экономическое будущее Киева © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

По его словам, при ведении Украиной грамотной экономической политики, ее промышленность угнетала бы польскую. При этом, трудовые мигранты из Польши ездили бы на заработки на Украину, а рабочий класс отправился работать в Великобританию и Германию.

По этой причине Польше крайне невыгодно какое-либо развитие Украины, заключил Атаманюк.

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов заявил, что новый трехсторонний альянс Великобритании с Украиной и Польшей станет частью новой внешнеполитической стратегии Лондона. По его словам, после выхода из состава Евросоюза Великобритания ищет себе новую роль в мировой политике и старается быть максимально активной на разных направлениях.