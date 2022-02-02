По мнению президента, США используют Украину в своих интересах, как инструмент для сдерживания развития России.
Сделать это, уверен глава государства, можно разными путями, например, втянуть страну в какой-либо вооруженный конфликт и заставить союзников в Европе ввести против нее жесткие санкции, о которых сейчас говорят в Соединенных Штатах.
«Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем вооружений и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем — и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», — добавил Путин.
Также президент высказал мнение, что, создавая угрозы для России, руководство Украины создает их и для себя.
Глава государства предостерег Киев от подобного поведения.