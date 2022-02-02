Киев ищет варианты решения конфликта в Донбассе не только в рамках «нормандского формата», но находится в поиске других вариантов переговоров с Россией на двустороннем и трехстороннем уровне. Об этом 1 февраля заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, передает РИА Новости

«Не для того, чтобы служить». Зачем Зеленский обещает увеличить армию на 20 бригад © REUTERS, Ukrainian Defence Ministry/Handout Он добавил, что никто не жалуется и Украина «все равно победит». В январе в ходе встречи советников лидеров стран «нормандского формата» Зеленский главным приоритетом для Украины назвал достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. Президент подчеркнул, что режим прекращения огня должен соблюдаться независимо от разногласий между сторонами в вопросе трактовки Минских соглашений.