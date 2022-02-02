«Никто не будет оккупировать Украину. России не интересно оккупировать Украину. Им не нужно владеть территорией Украины, Бжезинский (Збигнев Бжезинский, американский политолог и государственный деятель польского происхождения, — ред.) не актуален. Все эти концепты, которые нам сейчас пытаются продать, они уже давно не работают. России нужна просто понятная страна у себя на границе», — рассказал эксперт.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что администрация США пока не видит со стороны России шагов, которые, по мнению Вашингтона, вели бы к деэскалации сложившегося кризиса вокруг Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.