Россия не имеет совершенно никакой заинтересованности во «вторжении» на Украину, о котором так много говорят в последняя время. Об этом на днях заявил политолог Александр Лазарев в эфире телеканала «НАШ»

Третьяков о том, чем закончится "вторжение" России в Украину © Скриншот из видео Украина.ру

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что администрация США пока не видит со стороны России шагов, которые, по мнению Вашингтона, вели бы к деэскалации сложившегося кризиса вокруг Украины.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.