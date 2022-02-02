Фракция «Слуга народа» планирует исключить из своих рядов депутата Александра Трухина за то, что летом 2021 года он предпринял попытку скрыть ДТП. Об этом говорится 2 февраля в заявлении главы партии президента Украины Давида Арахамии

Полиция установила всех участников ДТП с депутатом Трухиным - МВД © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа"», — сказал Арахамия.

Он призвал депутата покинуть партию самостоятельно, поскольку в ином случае он будет исключен по решению, которое будет принято после проведенного голосования на кворуме. Кроме того, Арахамия посоветовал Трухину оказать следствию полное содействие по делу о ДТП.

В августе 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что депутат от партии Зеленского, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев, в которой пострадали шесть человек. Авария произошла 23 августа. В ней пострадал глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник. По данным журналистов, водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford (в котором был Лучи), после чего врезался в автомобиль Daewoo, там находилось двое детей.

Трухин — депутат Рады текущего созыва, член фракции «Слуга народа». Ранее он был депутатом Полтавского областного совета (2015-2019), членом фракции Блок Петра Порошенко «Солидарность».