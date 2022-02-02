Реальный рейтинг президента Украины сильно просел, партия «Слуга народа» может не попасть в Верховную Раду в случае, если Владимир Зеленский не переизберется, сказал украинский политолог-международник Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

«Официальная социология дает Владимиру Александровичу 23-24%, а скрытая социология говорит, что у него рейтинг порядка 18-19%. Это было еще до событий последней недели», — рассказал Бизяев.

Политолог спрогнозировал, что если президентские выборы пройдут в срок, 31 октября 2023 года, то «Слуги народа» наберут свои 5-15%, однако о монобольшинстве не может быть и речи. На Украине психоз, Зеленский на грани нервного срыва: военный эксперт Евсеев

А в случае проведения досрочных президентских выборов вряд ли «Слуга народа» вообще попадет в Верховную Раду следующего созыва, предположил он.

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Согласно январскому опросу Центра Разумкова, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» набрала 25,2% голосов и опережает партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (18,4%).