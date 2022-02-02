Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил против Минских соглашений с расчетом на внутреннюю аудиторию, сказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог-международник Руслан Бизяев

По словам Бизяева, подписание Минских соглашений породило внутриполитический кризис и разбалансировало внутреннюю ситуацию на Украине.

Данилов сделал заявление о Минских соглашениях для населения Украины, чтобы показать, что «зрады не буде», добавил он. «Минск» невыполним. Украина отказывается от соглашений по Донбассу © AP, Efrem Lukatsky

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам заседания в нормандском формате заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с представителями Донецка и Луганска, то есть фактически также подтвердил отказ Украины от «Минска», пояснил Бизяев.

«Все стороны понимают, что «Минск» мертв, но никто не знает, что с этим делать. И в России это прекрасно понимают. Никто же не может отказаться от той части риторики, которая была у вас», — сказал политолог.

Бизяев предположил, что, судя по интенсификации переговоров президентов Франции и России Владимира Путина и Эммануэля Макрона и заявлениям официальных лиц Украины, что Зеленский готов встретиться с Путиным, идет попытка найти компромисс, но пока его время еще не пришло.

Полностью интервью можно прочитать здесь.