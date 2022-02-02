По словам Бизяева, подписание Минских соглашений породило внутриполитический кризис и разбалансировало внутреннюю ситуацию на Украине.
Данилов сделал заявление о Минских соглашениях для населения Украины, чтобы показать, что «зрады не буде», добавил он.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба по итогам заседания в нормандском формате заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с представителями Донецка и Луганска, то есть фактически также подтвердил отказ Украины от «Минска», пояснил Бизяев.
«Все стороны понимают, что «Минск» мертв, но никто не знает, что с этим делать. И в России это прекрасно понимают. Никто же не может отказаться от той части риторики, которая была у вас», — сказал политолог.
Бизяев предположил, что, судя по интенсификации переговоров президентов Франции и России Владимира Путина и Эммануэля Макрона и заявлениям официальных лиц Украины, что Зеленский готов встретиться с Путиным, идет попытка найти компромисс, но пока его время еще не пришло.
Полностью интервью можно прочитать здесь.