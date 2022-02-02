«Если мы говорим о русском языке, то нужно менять Конституцию, чтобы прописать его государственный статус. А де-факто он и так выполняет государственные функции. Тот же глава государства на русском языке часто дает интервью, документооборот на нем ведется», — отметил Полетаев.
Эксперт указал, что если заниматься изменением статуса русского языка сейчас, власти Казахстана сразу начнут обвинять, что они «продались Путину» и что это плата за ввод войск ОДКБ. По его словам, тогда преимущественно западные СМИ «будут трубить о полной утрате суверенитета Казахстана».
Поэтому сейчас Казахстан сосредоточится на других проблемах, заключил Полетаев, в частности политических реформах, выстраивании новой системы нацбезопасности и работе с молодежью.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее в Казахстане начали перевод казахского языка с кириллицы на латиницу. Парламент утвердил использование только казахского языка на негосударственных вывесках и топонимических указателях. Летом 2021 года в сети появились записи «языковых рейдов» националистов — говорящих на русском языке в госучреждениях и магазинах заставляли извиняться.