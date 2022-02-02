Когда власть Белоруссии перестанет опасаться за свое положение, ее оппонентов выпустят на свободу, предположил американский политолог, профессор Рэдфордского университета Григорий Иоффе в интервью Украина.ру

По мнению Иоффе, на каком-то этапе в Белоруссии произойдет взаимное успокоение, и оно в интересах обеих сторон — как власти, так и оппозиции. Это не будет перемирием и объединением, но в какой-то форме оно должно произойти, пояснил эксперт. Преступление и наказание. За что получил 14 лет кандидат в президенты РБ Виктор Бабарико © babariko.by

Он указал, что если бы власть была более уверена в сохранении контроля над ситуацией, она бы не действовала так жестко со своими оппонентами.

«Вот когда этот испуг пройдет, и власть поймет, что ей никто не угрожает, тогда можно ждать некоторой оттепели и окончания политического кризиса. Тогда могут быть отпущены на волю многие политики, приговоренные к огромным срокам — Виктор Бабарико, Мария Колесникова и ряда других людей», — сказал Иоффе.

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В июле 2021 года Верховный суд Белоруссии приговорил экс-кандидата в президенты страны, бывшего главу ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы. Оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к 11 и 10 годам заключения. Колесникова возглавляла избирательный штаб Бабарико, ее приговорили к наказанию по статьям о заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.