Разрешить пограничные споры Киргизии и Таджикистана помогло бы вмешательство третьей стороны, например ОКДБ или официальной Москвы, сказал в интервью изданию Украина.ру глава «Евразийского аналитического клуба» Никита Мендкович

По словам Мендковича, проблемой именно киргизо-таджикской границы является долгосрочная нерегулируемость и недемаркированность, наличие многих спорных участков. Из-за силового выяснения отношений на границе Киргизии и Таджикистана страдают местные жители, отметил он.

Эксперт подчеркнул, что причиной такой ситуации является отсутствие политической воли сторон — и Душанбе, и Бишкека. Без ОДКБ. Стычка между Киргизией и Таджикистаном едва не переросла в войну © Пресс-служба МВД Киргизской Республики / Пресс-служба МВД Киргизской Республики / Перейти в фотобанк

Урегулирование споров, отметил Мендкович, было бы возможно, если бы обе стороны решились привлечь к арбитражу третейского судью в лице ОКДБ или официальной Москвы, однако власти заняты своими амбициями и боятся предложить обществу компромиссное решение.

«На фоне коронакризиса и социальных проблем властям легко эксплуатировать националистическую риторику, заявлять о территориальных претензиях, разжигать вражду и отвлекать таким образом население от насущных проблем», — сказал эксперт.

Однако такая тактика неверна, привел пример Мендкович: в частности, урегулирование большей части пограничных споров Киргизии с Узбекистаном в 2017 году позволило тогдашнему кандидату в президенты Киргизии Сооронбаю Жээнбекову добиться достаточно большого рейтинга.

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В конце января в результате перестрелок на границе Таджикистана и Киргизии пострадали 17 человек, в том числе мирные жители. В апреле 2021 года в результате конфликта на границе погибло 20 человек, получили травмы 150 человек. Власти стран не обратились для урегулирования ситуации в ОДКБ.