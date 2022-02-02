В случае наступления на Украину сначала стоило бы взять под контроль только юго-восточные области, сказал в интервью Украина.ру командир подразделения Народной милиции в ЛДНР Александр Ходаковский

По словам Ходаковского, в случае наступления нет необходимости брать под контроль Киев. Александр Костин: России достаточно завоевать портовые города и Юго-восток Украины © Facebook, Alexandr Kostin

Вначале, заявил он, стоило бы сформировать пророссийское большинство в органах власти Одесской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, а Центральная и Западная Украина остались бы один на один со своими проблемами.

«Если бы мы забрали все промышленные территории, то та оставшаяся часть Украины, во-первых, перестала бы быть сколько-нибудь опасной, она бы никогда не накопила больше того потенциала, которым она располагает сейчас. А во-вторых, мы предоставили бы им на пару лет вариться в собственном соку. И когда бы они стали на колени окончательно и попросились бы сами — мы бы пришли и с чистой совестью взяли бы все под контроль», — сказал Ходаковский.

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Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец отметил, что содержать Юго-Восток Украины для России было бы равнозначно «10-15 Крымам», поэтому ни о какой «оккупации» речи не идет.