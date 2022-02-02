В ситуации полномасштабной войны эффективность «Байрактаров» будет невысокой, сказал в интервью Украина.ру командир подразделения Народной милиции в ЛДНР Александр Ходаковский

По словам Ходаковского, сейчас ВСУ знают конкретно до квадратного метра расположение значимых объектов в ДНР и ЛНР, поэтому могут ударить по ним беспилотниками. На Украине начали производить «Байрактары» - Ермак © СНБО

Однако если начнется маневренная фаза войны, штабы и важные объекты будут постоянно перемещаться, и это затруднит использование боевых дронов.

Кроме того, если ополченцами будут задействованы «Ураганы», «Смерчи» и «Грады», применение «Байрактаров» тоже будет бесполезно, продолжил Ходаковский.

«Поэтому то, что у них есть, — оно эффективно, когда позиционная война, как сейчас у нас идет. Вот они подняли, нашли какую-то цель, объект, выделили ее, отработали ее, нам урон нанесли. А потом, когда начнется мешанина войны, когда пойдет обычная пехотная машина и будет сносить все перед собой — там это уже станет неощутимым», — заключил он.

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По контракту 2019 года Турция поставила Украине не менее шести беспилотников Bayraktar TB2 с высокоточными авиабомбами. В 2021 году Минобороны Украины впервые их испытали в Донбассе.