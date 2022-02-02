Американцы хотят, чтобы Россия ввязалась в историю с Украиной, увязла в ней и получила экономический и политический удар, отметил в интервью Украина.ру командир подразделения Народной милиции в ЛДНР Александр Ходаковский

В случае присоединения к России Украина станет для нее обузой, заявил Ходаковский. Американский журналист указал на бессмысленность войны РФ с Украиной © Открытые источники

В такой ситуации РФ с одной стороны получит санкции, с другой стороны — придется обеспечивать жизнедеятельность Украины, пояснил он.

«Я думаю, американцы именно этого и хотят — чтоб мы ввязались в эту историю с Украиной, глубоко в нее погрязли, погрузились и испытали на себе мощный удар. И они рассчитывают на то, что мы не выдержим этот удар», — сказал эксперт.

Если РФ выдержит этот удар, политический и экономический — это будет настоящая победа, заключил он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее США начали поставки Украине очередного партии военной помощи. Москва неоднократно подчеркивала, что накачка Украины оружием опасна и может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что если это зависит от РФ, война не начнется.