В случае присоединения к России Украина станет для нее обузой, заявил Ходаковский.
В такой ситуации РФ с одной стороны получит санкции, с другой стороны — придется обеспечивать жизнедеятельность Украины, пояснил он.
«Я думаю, американцы именно этого и хотят — чтоб мы ввязались в эту историю с Украиной, глубоко в нее погрязли, погрузились и испытали на себе мощный удар. И они рассчитывают на то, что мы не выдержим этот удар», — сказал эксперт.
Если РФ выдержит этот удар, политический и экономический — это будет настоящая победа, заключил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее США начали поставки Украине очередного партии военной помощи. Москва неоднократно подчеркивала, что накачка Украины оружием опасна и может подтолкнуть Киев к силовому решению конфликта в Донбассе.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что если это зависит от РФ, война не начнется.