«Несмотря на то, что нас меньше по численности, но мы знаем, у нас уже нет сомнений, что Россия приняла внутри себя решение — защищать Донбасс… Это окрыляет, придает уверенности, потому что мы понимаем, что это же автоматически негативно воздействует и на Украину. Понимая, что Запад их поддерживает морально, «денег нет, но вы держитесь», в таком стиле. Но подразделение войск своих не пришлет, физически их не поддержит», — отметил Ходаковский.
Эксперт заявил, что моральный дух ВСУ сейчас упал — если раньше украинскую армию поддерживали поставки вооружения с Запада, сейчас, на грани конфликта, Украина понимает, что останется с противником один на один и потерпит поражение.
Он указал, что сейчас в Донбассе ведется позиционная война, а в случае полномасштабной войны Украине пришлось бы маневрировать какими-то крупными соединениями, и учиться этому буквально с нуля, а времени, чтобы учиться, у ВСУ не будет.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак призвал власти России начать поставки оружия в ДНР и ЛНР для повышения обороноспособности республик перед лицом возможной агрессии со стороны Украины.