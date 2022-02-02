Сейчас у ополченцев нет сомнений, что Россия приняла решение защищать Донбасс в случае эскалации, а Украина не может рассчитывать на значительную поддержку Запада, указал в интервью Украина.ру командир подразделения Народной милиции в ЛДНР Александр Ходаковский

«Несмотря на то, что нас меньше по численности, но мы знаем, у нас уже нет сомнений, что Россия приняла внутри себя решение — защищать Донбасс… Это окрыляет, придает уверенности, потому что мы понимаем, что это же автоматически негативно воздействует и на Украину. Понимая, что Запад их поддерживает морально, «денег нет, но вы держитесь», в таком стиле. Но подразделение войск своих не пришлет, физически их не поддержит», — отметил Ходаковский.

Эксперт заявил, что моральный дух ВСУ сейчас упал — если раньше украинскую армию поддерживали поставки вооружения с Запада, сейчас, на грани конфликта, Украина понимает, что останется с противником один на один и потерпит поражение. Чем опасны прямые поставки оружия и как снизить напряженность вокруг Донбасса - Денисов ©

Он указал, что сейчас в Донбассе ведется позиционная война, а в случае полномасштабной войны Украине пришлось бы маневрировать какими-то крупными соединениями, и учиться этому буквально с нуля, а времени, чтобы учиться, у ВСУ не будет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак призвал власти России начать поставки оружия в ДНР и ЛНР для повышения обороноспособности республик перед лицом возможной агрессии со стороны Украины.