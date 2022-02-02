Президента Украины Владимира Зеленского могут заставить признать уже существующие обстоятельства и ситуацию и легализовать их, сказал командир подразделения Народной милиции в ЛДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

«Хочет того Зеленский или не хочет, но возобновившаяся активность на линии соприкосновения потребует каких-то мер, действий, вовлечения больших ресурсов в ситуацию», — пояснил Ходаковский. Глава ЛНР назвал последствия войны в Донбассе для Киева © Пресс-служба главы ЛНР

Эксперт провел аналогию с установлением экономической блокады Донбасса в 2014 году — когда от экс-президента Петра Порошенко требовали ввести блокаду, но он сопротивлялся действиям Коломойского и его депутатов — Семенченко и Парасюка.

Потом Порошенко был вынужден санкционировать блокаду, и Донбасс ввел ее со своей стороны, продолжил Ходаковский.

Аналогично сейчас в Донбассе, по мнению Ходаковского, Владимира Зеленского могут вынудить признать эскалацию ситуации и легализовать ее.

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