Обстрелы на линии соприкосновения в Донбассе могли возобновиться по указанию неких иностранных советников, сказал командир подразделения Народной милиции в ЛДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Эксперт отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается не допустить паники из-за заявлений западных СМИ о вторжении, однако возобновление перестрелок в Донбассе этому мешает. В Минобороны Украины начали работу советники из США © Facebook, Директорат політики у сфері оборони Міноборони

«Для того чтобы снять эту зарождающуюся панику, нужна тишина на линии противостояния, в Донбассе. Но кто-то же дает команды, помимо Зеленского, и украинская сторона активизирует наше противостояние. Поэтому я так понимаю, что президент Украины не располагает рычагами управления ситуацией», — указал Ходаковский.

Он пояснил, что Зеленский не влияет на тех командиров, которые конкретно находятся на линии соприкосновения, потому что не обладает нужной для этого полнотой власти. В тоже время агенты иностранных спецслужб на Украине могут действовать по прямому указанию, минуя Зеленского, и раскачивать ситуацию, предположил эксперт.

«Там уже давно сидят американские, английские, иные советники. Они не только занимаются инструктажем, но они еще и контролируют то, что делает украинская военная элита», — пояснил Ходаковский.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее, в середине января, в министерстве обороны Украины на постоянной основе начали работать советники от США Крис Риззо и Тодд Браун. В их обязанности входит «оказание консультативно-совещательной помощи» по вопросам политики и управления в сфере обороны, а также евроатлантической интеграции.