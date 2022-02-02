Независимо от желания президента Украины Владимира Зеленского, возобновившаяся активность на линии соприкосновения в Донбасссе может потребовать вовлечения больших ресурсов в ситуацию, сказал командир подразделения Народной милиции в ЛДНР Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Ходаковский отметил, что после двухнедельного затишья на линии соприкосновения в Донбассе возобновились обстрелы. Глава ЛНР назвал последствия войны в Донбассе для Киева © Пресс-служба главы ЛНР

При этом обстановку нагнетают американские кураторы Украины, продолжил он, несмотря на попытки Зеленского снизить накал страстей.

«В какой-то ситуации хвост завиляет собакой. Хочет того Зеленский или не хочет, но возобновившаяся активность на линии соприкосновения потребует каких-то мер, действий, вовлечения больших ресурсов в ситуацию», — предположил Ходаковский.

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