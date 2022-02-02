Ходаковский отметил, что после двухнедельного затишья на линии соприкосновения в Донбассе возобновились обстрелы.
При этом обстановку нагнетают американские кураторы Украины, продолжил он, несмотря на попытки Зеленского снизить накал страстей.
«В какой-то ситуации хвост завиляет собакой. Хочет того Зеленский или не хочет, но возобновившаяся активность на линии соприкосновения потребует каких-то мер, действий, вовлечения больших ресурсов в ситуацию», — предположил Ходаковский.
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