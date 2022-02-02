Казахстан, который управляется врагами России или вообще никем не управляется (второе наиболее вероятно из плохих сценариев), — это то, о чем нельзя даже подумать. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«У наших машиностроителей и переработчиков все заказы идут во всю Среднюю Азию, у них сразу прервутся поставки, продукция окажется никому не нужной, а люди вместо денег получат большую фигу. Куда нам девать рабочих из Челябинска, Омска или Орска?», — подчеркнул Грозин.

Казахи платят живые деньги за металлообработку и нефтехимическое оборудование. По свежей и интересной оценке, что 36% российского рынка перерабатывающей промышленности уходит в ЦА. Десятки тысяч людей останутся без работы, уточнил политолог.

Украина, Белоруссия, Молдавия — значимые страны для РФ с точки зрения идеологии, экономики и военного потенциала, но Казахстан — это концентрированная Украина, Россия не может отгородиться от него при всем желании, заключил собеседник издания.

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