До тех пор, пока не произошли глобальные трансформации в Казахстане, никто не обращал внимание на то, что сам по себе капитализм основан на одной простой вещи: люди не равны, а тот, является родней власти, по определению успешнее остальных, рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин

«Сейчас наши «борцы с коррупцией» внезапно сильно обращать внимание на то, что происходит в Казахстане, но они не обращают внимание на родню президента Азербайджана (там все то же самое, только денег меньше) или на родню президента Таджикистана (там вообще хорошо выстроенный арийский колхоз, который все страну превратил свою собственность. Никого это не волнует», — категоричен Грозин.

По его словам, можно ругать Нурсултана Назарбаева за то, что он отдал значительную часть своей страны на откуп своим родным и близким, но в том, что он сделал это, нет ничего особенного, так же поступал глава Узбекистана Ислам Каримов, лидер Туркмении Сапармурад Ниязов, а также многочисленные президенты Киргизии.

Просто когда тот или иной бай в бывшем СССР добирается вместе со своей семьей до кормушки, то происходит, как в старой присказке: «Николай Александрович II не мыслил себя без России, но Россию без себя тоже не мыслил», заключил собеседник издания.

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