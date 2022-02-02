С этой точки зрения разница между украинскими олигархами и правящей Семьей в Казахстане только в том, что олигархи не являются кровными родственниками президента Украины, пояснил эксперт.
«Сейчас наши «борцы с коррупцией» внезапно сильно обращать внимание на то, что происходит в Казахстане, но они не обращают внимание на родню президента Азербайджана (там все то же самое, только денег меньше) или на родню президента Таджикистана (там вообще хорошо выстроенный арийский колхоз, который все страну превратил свою собственность. Никого это не волнует», — категоричен Грозин.
По его словам, можно ругать Нурсултана Назарбаева за то, что он отдал значительную часть своей страны на откуп своим родным и близким, но в том, что он сделал это, нет ничего особенного, так же поступал глава Узбекистана Ислам Каримов, лидер Туркмении Сапармурад Ниязов, а также многочисленные президенты Киргизии.
Просто когда тот или иной бай в бывшем СССР добирается вместе со своей семьей до кормушки, то происходит, как в старой присказке: «Николай Александрович II не мыслил себя без России, но Россию без себя тоже не мыслил», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.