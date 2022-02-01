В Москве 1 февраля состоялась встреча премьера Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. Главными темами переговоров стали безопасность в Европе и поставки российского газа

Орбан в частности заявил, что прибыл в Москву «с миссией мира», и заверил главу российского государства в том, что никто из глав государств, входящих в Евросоюз, не желает силового решения накопившихся проблем.

Второе дно разговоров о «вторжении». Почему Зеленский не верит Байдену © РИА Новости, president.gov.ua

Спустя два месяца вторжение так и не произошло, и президент Украины Владимир Зеленский попросил своего американского коллегу Джо Байдена не нагнетать обстановку, так как Киев несет экономический ущерб из-за паники.

Путин на встрече с Орбаном пообещал главе венгерского правительства проинформировать последнего об итогах переговоров Москвы и Вашингтона по вопросам безопасности

Орбан также высоко оценил взаимодействие России и Венгрии в энергетическом секторе и выразил надежду на увеличение поставок газа из РФ.

«С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее, газовый кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали. В ходе сегодняшней нашей встречи я хотел бы достигнуть цели повышения объемов поставок», — сказал венгерский премьер.

Путин в свою очередь заверил Орбана в том, что стабильность поставок газа в Венгрию не вызывает никаких сомнений.

«В прошлом году "Газпром" подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года, поэтому здесь стабильность поставок обеспечена», — подчеркнул российский президент.

Особое мнение Венгрии: декларация Сийярто © AFP, Attila KISBENEDEK

Также Путин указал на совместную работу Венгрии и России по контракту о поставках железнодорожных вагонов в Египет и назвал ситуацию в двустороннем экономическом сотрудничестве удовлетворительной.

Орбан в свою очередь поблагодарил Путина за поставки российской вакцины от коронавируса, сказав «благодарим от сердца».