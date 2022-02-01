Япония рассматривает возможность размещения на своей территории американских ракет средней дальности в связи с возможной в ближайшие несколько лет резкой эскалацией напряжённости в Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила 31 января американская газета Politico

По словам издания, посол Японии в США Кодзи Томита допустил такой шаг.

«Мы должны двигаться вперед на основе национального консенсуса», — заявил посол.

Ищенко объяснил, почему японцы терпят оккупацию США, и как у них сложатся отношения с Россией © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По словам дипломата, решение будет принято после выпуска обозрения оборонной стратегии Японии, о котором правящая Либерально-демократическая партия страны объявила в декабре.

Томита сказал, что президент США Джо Байден выразил поддержку составления такого обозрения во время онлайн-чата с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

«Мы с нетерпением ждем возможности привлечь наших американских друзей… Мы начинаем видеть все более тревожную картину безопасности. Обстановка в сфере безопасности становится очень серьёзной», — указал Томита.

Как указывает издание, ранее размещению подобных ракет в Японии препятствовал Договор о ракетах средней и меньшей дальности от 1987 года, запрещавший США и Советскому Союзу развёртывать ядерные и обычные баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

Конец Договора. Легенды и реальная опасность ракет средней и меньшей дальности © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк Дональда Трампа.

По словам издания, размещение американских ракет средней дальности в Японии позволит «сдержать» Китай и Северную Корею, якобы угрожающих «агрессивными действиями».

В статье также признаётся, что «некоторые» увидят в размещении американских ракет вблизи территорий КНР и КНДР действия не оборонительного, а наступательного характера.

По неизвестной причине газета обошла вопрос о близости гипотетического места размещения ракет к территории РФ, и её возможной реакции на подобный шаг