По словам издания, посол Японии в США Кодзи Томита допустил такой шаг.
«Мы должны двигаться вперед на основе национального консенсуса», — заявил посол.
Томита утверждал, что такая идея пока не принята, но и не отвергается правительством страны.
По словам дипломата, решение будет принято после выпуска обозрения оборонной стратегии Японии, о котором правящая Либерально-демократическая партия страны объявила в декабре.
Томита сказал, что президент США Джо Байден выразил поддержку составления такого обозрения во время онлайн-чата с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.
«Мы с нетерпением ждем возможности привлечь наших американских друзей… Мы начинаем видеть все более тревожную картину безопасности. Обстановка в сфере безопасности становится очень серьёзной», — указал Томита.
Как указывает издание, ранее размещению подобных ракет в Японии препятствовал Договор о ракетах средней и меньшей дальности от 1987 года, запрещавший США и Советскому Союзу развёртывать ядерные и обычные баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.
Однако действие договора было прекращёно в 2019 году по инициативе президента США Дональда Трампа.
По словам издания, размещение американских ракет средней дальности в Японии позволит «сдержать» Китай и Северную Корею, якобы угрожающих «агрессивными действиями».
В статье также признаётся, что «некоторые» увидят в размещении американских ракет вблизи территорий КНР и КНДР действия не оборонительного, а наступательного характера.
По неизвестной причине газета обошла вопрос о близости гипотетического места размещения ракет к территории РФ, и её возможной реакции на подобный шаг