Пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Верли Нуйц сообщила, что ЕК 1 февраля предложила программу макрофинансовой помощи Украине на сумму 1,2 млрд евро к рассмотрению европейскими органами, сообщило агентство «Укринформ»

Ранее о намерении предоставить Киеву 1,2 млрд евро заявляла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еврокомиссия предложила сегодня новую программу макрофинансовой помощи для Украины до 1,2 млрд евро, как это было объявлено президентом Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе», — сказала Нуйц.

Она отметила, что перед тем, как украинские власти получат эти деньги, предложение должны утвердить в Европарламенте и Совете ЕС.

«Спасательный круг» или «камень на шею»? За 8 лет Украина получила от Запада более 70 млрд долларов © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь ЕК выразила надежду на то, что быстрое одобрение кредитов ответственными за это органами позволят оперативно перечислить Киеву 600 млн евро, то есть, только половину объявленной суммы.

Вторую половину украинская власть получит только после выполнения определенных политических условий — каких именно, Нуйц опять-таки не уточняла. Она только напомнила, что Украина уже одолжила у ЕС более 17 млрд евро в рамках «макрофинансовой помощи» — то есть, кредитов с политическими условиями.

Чего хочет Запад от Киева

Ранее ЕС и США неоднократно озвучивали свои требования к Украине, главным из которых было и остается требование внедрить у себя подконтрольные Западу антикоррупционные органы.

С их помощью Брюссель и Вашингтон смогут в любой момент отправить за решетку любого высокопоставленного украинского коррупционера вне зависимости от его должности.

Эти требования Запад выдвигает с 2015 года, однако Высший антикоррупционный суд, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура хотя и были созданы, но так и не заработали в полной мере.

Зеленский передал Западу контроль над судебной системой Украины © REUTERS, Gleb Garanich Владимир Зеленский подписал закон, который дает Западу контроль над судебной системой Украины.

Также следует отметить, что зачастую финансовые вливания Запада на Украину приходятся на период обострения отношений Киева и Москвы.

Вот и сейчас решение о выделении Украине кредита от ЕС совпало с истерикой о «российском вторжении», которую разгоняют политики и влиятельные СМИ Европы и США.

Панические атаки

После того, как Зеленскому стало ясно, что Украина получит деньги Евросоюза, глава государства постарался унять панику, чем вызвал негодование в Вашингтоне, вылившееся в звонок президента США Джо Байдена.

В ходе разговора Зеленский просил своего американского коллегу успокоиться и перестать нагнетать напряженность, рассказали источники из его администрации американским СМИ.

Как вскоре пояснил Зеленский на своей пресс-конференции, из Украины на фоне паники инвесторы уже вывели в 10 раз больше средств, чем страна получит от ЕС в кредит — $12,5 млрд.