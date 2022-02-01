Ранее о намерении предоставить Киеву 1,2 млрд евро заявляла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еврокомиссия предложила сегодня новую программу макрофинансовой помощи для Украины до 1,2 млрд евро, как это было объявлено президентом Урсулой фон дер Ляйен на прошлой неделе», — сказала Нуйц.
Она отметила, что перед тем, как украинские власти получат эти деньги, предложение должны утвердить в Европарламенте и Совете ЕС.
Нуйц также пояснила, что речь не идет о подарке: «фонды макрофинансовой помощи будут доступны для Украины в форме долгосрочных кредитов». По ее словам, условия кредитования «очень выгодные», правда, она не уточнила, для кого именно.
Пресс-секретарь ЕК выразила надежду на то, что быстрое одобрение кредитов ответственными за это органами позволят оперативно перечислить Киеву 600 млн евро, то есть, только половину объявленной суммы.
Вторую половину украинская власть получит только после выполнения определенных политических условий — каких именно, Нуйц опять-таки не уточняла. Она только напомнила, что Украина уже одолжила у ЕС более 17 млрд евро в рамках «макрофинансовой помощи» — то есть, кредитов с политическими условиями.
Чего хочет Запад от Киева
Ранее ЕС и США неоднократно озвучивали свои требования к Украине, главным из которых было и остается требование внедрить у себя подконтрольные Западу антикоррупционные органы.
С их помощью Брюссель и Вашингтон смогут в любой момент отправить за решетку любого высокопоставленного украинского коррупционера вне зависимости от его должности.
Эти требования Запад выдвигает с 2015 года, однако Высший антикоррупционный суд, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура хотя и были созданы, но так и не заработали в полной мере.
Тем не менее работа в этом направлении со скрипом продолжается, в частности, президент Владимир Зеленский подписал закон, который дает Западу контроль над судебной системой Украины.
Также следует отметить, что зачастую финансовые вливания Запада на Украину приходятся на период обострения отношений Киева и Москвы.
Вот и сейчас решение о выделении Украине кредита от ЕС совпало с истерикой о «российском вторжении», которую разгоняют политики и влиятельные СМИ Европы и США.
Панические атаки
После того, как Зеленскому стало ясно, что Украина получит деньги Евросоюза, глава государства постарался унять панику, чем вызвал негодование в Вашингтоне, вылившееся в звонок президента США Джо Байдена.
В ходе разговора Зеленский просил своего американского коллегу успокоиться и перестать нагнетать напряженность, рассказали источники из его администрации американским СМИ.
Как вскоре пояснил Зеленский на своей пресс-конференции, из Украины на фоне паники инвесторы уже вывели в 10 раз больше средств, чем страна получит от ЕС в кредит — $12,5 млрд.