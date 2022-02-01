Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» занимает первое место в новом опросе Центра Разумкова. Результаты исследования опубликованы 1 февраля на сайте организации

Готовы ли украинки идти на войну - опрос

Большинство респондентов, готовых голосовать (25,2%) высказались в пользу «Евросолидарности». На втором месте — партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (18,4%). Третья строчка у «Батькивщины» Юлии Тимошенко (12,6%).

Далее идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» (9%), за ней — пока еще официально не созданная партия экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова (8,7%). Проходной барьер также преодолевает партия Евгения Мураева «Наши» (5,3%).

В президентском рейтинге первенство продолжает удерживать Зеленский (17,4% всех опрошенных и 26% тех, кто намерен принять участие в голосовании и определился с выбором). На второй месте Порошенко (16,2% и 24,2%), замыкает тройку Тимошенко (6,9% и 10,3%).

«Если не следить за украинской политической кухней приходишь ка выводу, что процессом управляют опытные кукловоды, умеющие в стратегию — украинцев опять подталкивают к выбору между очень плохим и ещё худшим», — комментирует данные социологов Telegram-канал Украина.ру.

Опрос Центра Разумкова проводился с 28 по 31 января методом телефонного интервью.