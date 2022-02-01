Верховная Рада Украины не смогла собрать достаточное число голосов для выхода страны из протокола СНГ о совместных антитеррористических мероприятиях. Трансляцию заседания парламента 1 февраля вел телеканал «Рада»

После 2014 года Украина продолжает выход из различных соглашений в рамках СНГ. На этот раз украинские депутаты пытались принять закон, согласно которому Киев прекращал свое теперь уже формальное участие в совместных со странами Содружества антитеррористических мероприятиях. Соответствующий протокол был принят еще в 2002 году. Украина вышла из двух соглашений СНГ по космосу © РИА Новости, Ю. Иванов / Перейти в фотобанк

За соответствующую инициативу было подано 223 голоса, таким образом, Раде не хватило двух голосов для положительного решения.

Это не первый провал законопроектов украинской власти в парламенте за последние дни. Только сегодня депутаты дважды отклоняли повестку дня, из-за чего каждый законопроект вносился через голосование отдельно.

Следующее заседание Рады пройдет только через две недели. Из-за высокой заболеваемости коронавирусом среди депутатов, парламентарии до 15 февраля ограничатся работой в комитетах.