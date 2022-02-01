Неонацисты из украинского вооружённого формирования «Азов» мечтают отомстить за 2014 год, а также готовы действовать против нынешнего правительства Украины, сообщил 1 февраля корреспондент испанской газеты El Mundo

В статье «"Щенки" батальона "Азов"» журналист рассказывает о занятиях по военной подготовке для украинских подростков, проводимой ветеранами этой неонацистской организации.

«В атмосфере тренировок и в разговорах у костра витает желание отомстить за то, что произошло в 2014 году», — указывает автор, имея в виду вхождение Крыма в состав Российской Федерации и восстание в Донбассе, в результате которого Киев утратил контроль над частью этого региона.

Также журналист отмечает, что за годы своего существования «Азов» превратился в символ, своего рода «фетиш» для белых расистов и ультраправых из разных стран. «Лидер гомонационалистов»: почему и за что «Азов» не простил Стерненко © скриншот видео 5 канал

Военизированные ультраправые группировки годами процветали на Украине, пользуясь покровительством Арсена Авакова, «который до недавнего времени казался несменяемым министром внутренних дел» занимавшем эту должность как при Петре Порошенко, так и при Владимире Зеленском, указывает автор.

Он также сообщает, что члены «Азова» готовы к действиям против нынешнего киевского правительства, «если оно выйдет за рамки того, что ультранационалисты и неонацисты считают допустимым».

О том, что некоторые части украинской армии наводнены сторонниками праворадикальных и неонацистских идей, неоднократно сообщали СМИ разных стран мира.

Так, в ноябре прошлого года канадская газета Ottawa citizen рассказывала о встречах канадских военных с членами «Азова» в 2018 году. Аваков вступился за неонацистов перед США: «Азов» имеет героическую победную историю © пресс-служба А.Авакова

Газета сообщила о выпущенном за год до этого события отчёте канадских военных, в котором было указано, что многие члены «Азова» признают себя нацистами.

При этом канадские военные, встречавшиеся с неонацистами из «Азова», были озабочены не их идеологией, а тем, что про эту встречу могут рассказать СМИ, указала газета.