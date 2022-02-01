В статье «"Щенки" батальона "Азов"» журналист рассказывает о занятиях по военной подготовке для украинских подростков, проводимой ветеранами этой неонацистской организации.
«В атмосфере тренировок и в разговорах у костра витает желание отомстить за то, что произошло в 2014 году», — указывает автор, имея в виду вхождение Крыма в состав Российской Федерации и восстание в Донбассе, в результате которого Киев утратил контроль над частью этого региона.
Также журналист отмечает, что за годы своего существования «Азов» превратился в символ, своего рода «фетиш» для белых расистов и ультраправых из разных стран.
Военизированные ультраправые группировки годами процветали на Украине, пользуясь покровительством Арсена Авакова, «который до недавнего времени казался несменяемым министром внутренних дел» занимавшем эту должность как при Петре Порошенко, так и при Владимире Зеленском, указывает автор.
Он также сообщает, что члены «Азова» готовы к действиям против нынешнего киевского правительства, «если оно выйдет за рамки того, что ультранационалисты и неонацисты считают допустимым».
О том, что некоторые части украинской армии наводнены сторонниками праворадикальных и неонацистских идей, неоднократно сообщали СМИ разных стран мира.
Так, в ноябре прошлого года канадская газета Ottawa citizen рассказывала о встречах канадских военных с членами «Азова» в 2018 году.
Газета сообщила о выпущенном за год до этого события отчёте канадских военных, в котором было указано, что многие члены «Азова» признают себя нацистами.
При этом канадские военные, встречавшиеся с неонацистами из «Азова», были озабочены не их идеологией, а тем, что про эту встречу могут рассказать СМИ, указала газета.