Российский актер Гоша Куценко на днях восхитился архитектурой украинского Львова, передает издание «Москвич Mag»

«Ты прикольный на сосках-ножках»: заразившийся Куценко воспел коронавирус в стихах © РИА Новости, Денис Макаренко / Перейти в фотобанк

«Абсолютно европейский город. Красивый с узкими улочками и каменной, далеко не московской, многовековой плиткой. И вкус мой воспитан был именно на католической архитектурной культуре, которая преобладала там», — сказал Куценко.

После службы в армии актер переехал в Москву, куда его отца перевели по работе.

Несколько лет назад Куценко утверждал, что в 2014 году украинский музыкант Святослав Вакарчук звал его посетить Донбасс и «примирить обе стороны», однако это, заявлял актер, уже было безнадежно.

В 2018 году Куценко внесли в базу скандального сайта «Миротворец». Он очень расстроился, по словам знаменитости, у него на Украине живет много родственников, с которыми он боится потерять связь.