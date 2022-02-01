Украинские правоохранители получают сообщения о массовых «минированиях» в основном якобы из России, с Донецкой и Луганской народных Республик и из Белоруссии. Такое заявление в эфире канала ICTV 31 января сделал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский

СМИ: В Киеве студенты сдают экзамены на улице из-за «минирования» вузов © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

«Что касается аспектов "минирований" — это, конечно, организованное явление. Мы это понимаем, сравнивая с прошлым годом. Мы понимаем, откуда исходит угроза. Здесь очень четко: IP-адреса электронных почт, с которых поступают сообщения, и телефоны: более 70% — Российская Федерация, ОРДЛО, и еще есть новинка — 10% из Республики Беларусь за последние несколько месяцев. Сообщения, поступающие с территории Украины, киберполиция и СБУ также находит, происходит привлечение к ответственности», — сказал он.

Министр отметил, что в частности, много сообщений поступает от несовершеннолетних. Он подчеркнул, что в МВД это определяют как элемент гибридной войны.

В начале января в Киеве «заминировали» все торговые центры, 11 января полиция получила сообщение о якобы минировании всех школ Киева. 12 января сообщения о массовом минировании получали школы Львова и Черкасс, ТРЦ Днепра и метро Киева. В тот же день столичные полицейские искали взрывчатку в аэропортах Борисполь, Киев, а одесские — возле елки на улице Дерибасовской. Всего за сутки 12 января Национальная полиция получила сообщения о минировании более 600 объектов по всей Украине. 13 января «минирования» продолжились в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Херсонской, Житомирской и других областях. 14 января в Харькове неизвестные «заминировали» 42 торговых центра, 191 школу и суд. 20 января в Киеве работники правоохранительных органов проверили сообщение о якобы минировании Офиса президента Украины, 21 января — все школы столицы.

В СБУ массовые сообщения о «минированиях» назвали инструментом гибридной агрессии России против Украины.

При этом ранее аналогичные массовые «минирования» происходили в РФ. По данным российских правоохранителей, звонки поступали в том числе с Украины.