Одна из ведущих испанских газет, El Mundo, 1 февраля опубликовала материал, посвященный украинскому вооружённому формированию «Азов», отметив сходство его церемоний с эстетикой нацистской Германии

В статье, озаглавленной «"Щенки" батальона "Азов"», издание рассказывает о мероприятиях по военной подготовке, на которых под руководством ветеранов «Азова», принимают участие подростки.

Автор обращает внимание, что члены батальона носят знак отличия, похожий на символ «вольфсангель» (или «волчий крюк»), используемый нацистами. Повсюду «Азов». Взлет и падение империи неонацистов на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Сотни молодых людей обрели вторую семью в этой ультранационалистической группе, которая теперь стремится сыграть свою роль на следующих парламентских выборах», — рассказывает автор.

Лидеры вооружённого формирования, которые часто выступают с экстремистскими заявлениями, проявляют большую активность в местной и внутренней политике страны, отмечает издание.