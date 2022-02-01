После слов президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова мэру города Игорю Терехову пришлось дать интервью и объяснить, каким он видит будущее города, передает 1 февраля «Телеграф»

Министр обороны Украины рассказал об оккупации Харькова © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк сказал Терехов.

Он заверил, что его не удивили слова президента Украины. По его словам, Зеленский — «государственная власть», и если он что-то говорит, то «понимает свои слова».

«У меня один объем информации, а у президента другой. Моя зона ответственности — это Харьков. Как я понял, то слова президента были не совсем правильно переведены, и я уже говорил это Washington Post. Нам сегодня главное сохранять спокойствие и повышать обороноспособность Украины», — добавил он.

Градоначальник подчеркнул, что сегодня в Харькове нет людей, которые хотели бы «повторения судьбы Донецка и Луганска». Никто не хочет войны с русскими, и чтобы «вообще война приходила в наш дом».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Washington Post заявил, что «вторжение России» может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть «оккупирован» Харьков. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя слова украинского лидера, заявил, что «это был просто пример, гипотетический сценарий». Мэр Харькова тогда призвал местных жителей не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе «готовы дать отпор»

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.