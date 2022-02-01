«Мы никому не дадим раскачивать ситуацию в Харькове. Никаких "качелей" и "каруселей" в городе не будет. Мы проходили 2014, год и для нас тут нет ничего нового. Харьков остается стабильным, надёжным и мирным городом. <…> Мы работаем, в том числе, и с Офисом президента. Харьков развивается и ни о какой войне мы не думаем и не хотим войны, а хотим конструктивной работы со всеми странами», — сказал Терехов.
Он заверил, что его не удивили слова президента Украины. По его словам, Зеленский — «государственная власть», и если он что-то говорит, то «понимает свои слова».
«У меня один объем информации, а у президента другой. Моя зона ответственности — это Харьков. Как я понял, то слова президента были не совсем правильно переведены, и я уже говорил это Washington Post. Нам сегодня главное сохранять спокойствие и повышать обороноспособность Украины», — добавил он.
Градоначальник подчеркнул, что сегодня в Харькове нет людей, которые хотели бы «повторения судьбы Донецка и Луганска». Никто не хочет войны с русскими, и чтобы «вообще война приходила в наш дом».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Washington Post заявил, что «вторжение России» может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть «оккупирован» Харьков. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, комментируя слова украинского лидера, заявил, что «это был просто пример, гипотетический сценарий». Мэр Харькова тогда призвал местных жителей не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе «готовы дать отпор»
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.