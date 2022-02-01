Владимиру Зеленскому дали месяц на завершение дел на посту президента, и он уже договаривается о гарантиях своей будущей неприкосновенности. Об этом в эфире телеканала UkrLive заявил 1 февраля правозащитник и политический эксперт Владимир Чемерис

Эксперт предположил, что поездки западных политических деятелей на Украину не имеют отношения к якобы существующей угрозе российской агрессии, о которой много говорится в Вашингтоне, Лондоне и Киеве.

Чемерис описал Украину без олигархов и транснациональных корпораций © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Бориса Джонсона.

«Борис Джонсон… на встрече с Зеленским сделает ему последнее предупреждение: или ты за месяц завершаешь дела на посту президента и уходишь в отставку, но с гарантиями неприкосновенности. Или британская разведка откроет информацию об активах», — указал Чемерис.

Телеканал UkrLive был закрыт в конце декабря указом Зеленского, однако продолжает вещание по интернету.