Эксперт предположил, что поездки западных политических деятелей на Украину не имеют отношения к якобы существующей угрозе российской агрессии, о которой много говорится в Вашингтоне, Лондоне и Киеве.
По мнению Чемериса, Запад оказывает давление на Зеленского, принуждая его уйти в отставку, и именно с этим связан визит в страну премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Борис Джонсон… на встрече с Зеленским сделает ему последнее предупреждение: или ты за месяц завершаешь дела на посту президента и уходишь в отставку, но с гарантиями неприкосновенности. Или британская разведка откроет информацию об активах», — указал Чемерис.
Телеканал UkrLive был закрыт в конце декабря указом Зеленского, однако продолжает вещание по интернету.