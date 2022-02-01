Россия еще не передавала США ответ по теме гарантий безопасности. Об этом 1 февраля сообщил замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко, передает РИА Новости

Эксперт рассказал об ответе России на отказ США по договору о безопасности © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration

Россия еще готовит сводный ответ США и НАТО, добавил в разговоре с агентством высокопоставленный диписточник. Он подтвердил, что министр иностранных дел Сергей Лавров отправил послание западным коллегам, в частности, госсекретарю Энтони Блинкену, но оно касалось понимания принципа неделимости безопасности, это еще не ответ как таковой.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что Москва отреагировала на переданные из Вашингтона предложения, но вести переговоры в публичном пространстве непродуктивно, поэтому детали обнародовать пока не будут.

В последние месяцы страны Запада обвиняют Москву в подготовке «вторжения» на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения.