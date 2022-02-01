Украинский президент Владимир Зеленский призвал жителей страны, в первую очередь, рассчитывать на собственные силы для её защиты. Об это он заявил 1 февраля, выступая на открытии седьмой сессии Верховной Рады

«У нашей родины, действительно, есть много друзей и мы им благодарны, но у друзей есть своя родина, помните об этом. Так что никто кроме нас страну не защитит, не сохранит и не поднимет… Мы должны рассчитывать только на себя», — заявил Зеленский.

Начиная с 2014 года, страны НАТО поставляют оружие киевскому режиму и обучают его военных. Как страх убивает экономику. Сколько Украина теряет от несуществующего вторжения © коллаж Украина.Ру

В последние дни стало известно о разногласиях между Киевом и Вашингтоном по поводу якобы существующей угрозы военного вторжения на Украину со стороны России.

По сообщениям, Белый дом недоволен тем, что официальный Киев «преуменьшает» такую «угрозу».

В свою очередь, Зеленский заявлял, что нагнетаемая Вашингтоном напряжённость вызывает панику у населения и негативно влияет на экономику.